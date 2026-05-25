Kurban Bayramı Öncesi Uyarılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı Öncesi Uyarılar

Kurban Bayramı Öncesi Uyarılar
25.05.2026 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Tarım Müdürlüğü, sağlıklı kurbanlık seçimi için vatandaşları uyardı, önemli noktaları paylaştı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları kurbanlık hayvan seçimi konusunda uyardı. Bakanlık tarafından hazırlanan bilgilendirme görselini vatandaşlarla paylaşılırken, sağlıklı ve uygun kurbanlık seçimi için dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı.

Paylaşılan bilgilendirmede kurbanlık hayvanların mutlaka kulak küpesi bulunması gerektiği belirtilirken, küçükbaş hayvanların en az 1 yaşında, büyükbaş hayvanların ise en az 2 yaşında olması gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca süt dişlerini değiştirmiş büyükbaş hayvanların ve gelişimini tamamlamış küçükbaş hayvanların tercih edilmesi gerektiği ifade edildi. Yetkililer, burun ve göz akıntısı, salya, öksürük, nefes darlığı, yara, şişlik ve ödem gibi hastalık belirtileri bulunan hayvanların kesinlikle tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı. Kurbanlıkların canlı bakışlı, hareketli, tüylerinin parlak ve düzgün olması gerektiği belirtilirken, çok zayıf, gebe veya yeni doğum yapmış hayvanlardan uzak durulması gerektiği kaydedildi. Bilgilendirmede ayrıca vatandaşların hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerini 'Tarım Cebimde' mobil uygulaması üzerinden küpe numarasıyla sorgulayabileceği ifade edildi. Hayvanların çevresine karşı normal tepki vermesi gerektiği belirtilirken, aşırı tepkili ya da duyarsız hayvanların tercih edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Yetkililer, hayvan varlığının devamlılığı açısından erkek hayvanların kurbanlık olarak öncelikli tercih edilmesinin önemine de vurgu yaptı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Sağlık, Aydın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurban Bayramı Öncesi Uyarılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP’den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı

10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
08:56
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
08:21
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
07:03
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 10:38:43. #.0.4#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı Öncesi Uyarılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.