Kurban Bayramı Sabahında Camiye Giden Vatandaşlar Bayram Namazını Huşu İçinde Etti - Son Dakika
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Yerel

Kurban Bayramı Sabahında Camiye Giden Vatandaşlar Bayram Namazını Huşu İçinde Etti

Kurban Bayramı heyecanı Kilis'te sabah erken saatlerde camilere giden vatandaşlarla başladı. Bayram namazını kılan vatandaşlar, duaların okunduğu ve birbirleriyle bayramlaştığı bir atmosferde bayramın neşe, huzur ve kardeşlik içinde geçmesini diledi.

16.06.2024 06:49
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Kurban Bayramı sabahında camiye giden vatandaşlar bayram namazını huşu içinde eda etti.

Kurban Bayramı heyecanı ilk olarak camilerde başladı. Kilis'te sabah erken saatlerde Hacı Cümbüş Camisi ve diğer camiye giden vatandaşlar, burada bayram namazını kıldı. Tekbirlerin getirildiği, duaların okunduğu bayram namazı sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Namaza gelen vatandaşlar ise bayramın neşe, huzur ve kardeşlik içinde geçmesini ifade ettiler. Bir biriyle bayramlaşan vatandaşlar kurbanlıklarını kesmek üzere evlerinin yolunu tuttu. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban Bayramı Sabahında Camiye Giden Vatandaşlar Bayram Namazını Huşu İçinde Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban Bayramı Sabahında Camiye Giden Vatandaşlar Bayram Namazını Huşu İçinde Etti - Son Dakika
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