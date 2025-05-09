Kurban Pazar Yeri Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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Kurban Pazar Yeri Hazırlıkları Başladı

Kurban Pazar Yeri Hazırlıkları Başladı

Melikgazi Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurulacak kurban satış yerleri için esnafa 12-16 Mayıs tarihleri arasında ön başvuru alacağını duyurdu. Kurbanlık satışları için gerekli denetim ve hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

09.05.2025 12:49  Güncelleme: 12:51
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Kurban pazar yeri hazırlıklarına başlayan Melikgazi Belediyesi; yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Melikgazi ilçesinde kurulacak kurban satış yerleri için kurbanlık satışı yapacak olan esnafa 12-16 Mayıs tarihleri arasında ön başvuruların alınacağını hatırlattı.

Mimarsinan ve Beştepeler kurban pazar yerlerinde hem vatandaşların hem de esnafın sorunsuz alışveriş yapmalarını sağlamak için hazırlık çalışmalarına başladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "6-9 Haziran günlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı için çalışmalara başladık. Melikgazi Belediyemiz tarafından Mimarsinan ve Beştepeler bölgesinde kurulacak kurban satış pazarlarında kurbanlık satışı yapmak isteyen esnafımız için başvurular başladı. Mimarsinan Organize Sanayi ve Beştepeler Bölgesinde kurulacak olan kurban satış yerlerinde esnafımız yerini ayırtmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında saat 09.00 ve 17.00 saatleri arasında 0352 252 18 90 numaralı telefonu arayarak ön başvuru yapabilir. Yapılan ön başvurularda esnafımıza verdiğimiz sıraya göre yer dağıtımı yapılacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimlerin denetiminden geçecek olan kurbanlıklar pazar yerine alınacak. Ön kayıt yaptıran esnaflarımız, 20 Mayıs Salı günüden itibaren Mimarsinan kurban pazar yerinde açacağımız belediye veznemizde işgaliye ücretlerini yatırarak yerlerini alacaklar. Beştepeler kurban pazarı için 21 Mayıs Çarşamba gününden itibaren çadır ücretini belediyemiz veznesine yatıran esnaflarımız kendi yerinde çadırını açacak. Küpesiz ve pasaportsuz hayvanlar kesinlikle pazar alanına alınmayacak ve kesimi yapılamayacaktır. Kurban olarak satılacak hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporlu, hayvan pasaportlu, nakil belgesi olan, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve TÜRKVET kayıt sisteminde kayıtlı olan hayvanların pazar yerine getirilmesi gerekiyor. Ayrıca kurban satış yerlerinin bakım, onarım faaliyetleri kapsamında çadır alanları düzenlenirken, su hatlarının bakım onarımı da yapılıyor. Tüm esnafımıza hayırlı bol kazanç dilerim. Bu sürecin sağlıklı ve düzenli bir şekilde işlemesi adına gerekli önlemleri alıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban Pazar Yeri Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

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