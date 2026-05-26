Kurban Pazarı Durgun: Alıcı ve Satıcı Mağdur

26.05.2026 09:52
Aydın Karacasu'daki kurban pazarında, alıcılar maliyetler nedeniyle hayvan satın alamıyor.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Kurban Bayramı öncesinde Aydın'ın Karacasu ilçesindeki kurban pazarında ne alıcının ne de satıcının yüzü gülüyor. Besiciler artan yem, saman ve mazot maliyetleri karşısında ezildiklerini ifade ederken, alıcılar ise kurban almaya güçlerinin yetmediğinden dert yanıyor.

Karacasu kurban pazarındaki üreticiler, girdi maliyetleri ikiye katlanmasına rağmen hayvanlarını geçen seneki fiyatlarla bile satamadıklarını, hayvancılığın bitme noktasına geldiğini ifade ediyor.

Satıcı Mehmet Yayla, durumunu şöyle anlattı:

"Çoban bitti, bir torba yem olmuş bin lira. Bir kilo saman olmuş kaç para? Bu paralara bu iş yapılmaz. Tarım Bakanı bu işlere bir el atsın. 60-65 kilo hayvanı 25 bin liraya satamıyoruz. Çok geliyor vatandaşa. Diyecek bir şey yok. Çiftçilik bitti. Bir torba yem olmuş, bin lira. Tarım Bakanına sesleniyoruz. En çok yem, saman fiyatları, bakım maliyeti zorluyor. Sabahın 05.00'inde kalkıp yemlerini veriyoruz. Temizliğini yapıyoruz. Geçen sene 500-600 liraydı yemin torbası, bu sene 1000 lira oldu. Ama hayvan fiyatlarına zam yapamadık. Geçen sene 20-25 bin liraydı, bu sene de aynı."

"SESİMİZİ DUYAN YOK"

Hüseyin Yaylapınar da, "66 yaşındayım. Anamdan doğdu doğalı hayvancılık yapıyorum. Durum kötü. Bir torba yem 1000 lira, hayvan 10 bin lira, 15 bin lira. Mazot olmuş 80 lira. Sesimizi duyan yok. Bağırıyoruz ama duyan yok. 'Derdiniz nedir' diye soran yok. Seçimden seçime geliyorlar" dedi.

Ayla Çoban adlı besici ise, "Durum hiç iyi değil. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Para etmiyor hayvan. Fiyatlar çok ucuz. Geçen seneyle aşağı yukarı aynı. 100 kilo hayvan 32 bin lira. Bir çuval yem olmuş 1000 lira. Her şey çok pahalı. Hayvancılık para etmiyor" diye konuştu.

Bakiye Özdemir ise, "Tütüncülük yapıyorduk önceden. 30 yıl yaptık. Hayvancılığa başladık. Hayvancılık kötü. Alan yok, satan yok. Pazarlar şaşkın. Geçen seneyle aynı fiyatlar. Parasını etmiyor hayvanlar. Seneye yapmayacağız artık. Fiyatlar yem parasını kurtarmıyor" diye konuştu.

Pazarın durgunluğu sadece yerel üreticiyi değil, çevre illerden umutla gelen besicileri de vurdu. Denizli Babadağ'dan Karacasu pazarına gelen Hüseyin Çakır, pazarın eski günlerini arattığını belirterek, "Alım yok, satım yok. Pazarın durumu belli. Ben Denizli Babadağ'dan geldim buraya. Siftah yapmadım. Önceden geldiğimde bir tane hayvan kalmıyordu burada. İnsanların alım güçü zayıfladı. Geçen seneye göre aynı fiyatlar. 20 bin ile 30 bin arasında. Ama insanlar alamıyor." dedi.

Gürbüz Yıldırım, "Bu kuzular geçen sene süt kuzu olarak 20 bin liraydı. Şu 30-35 bin lira diyoruz, pahalı geliyor. Yemin torbasını hesap ettiğimiz zaman böyle bir matematik var mı? Yem 500-600 liraydı, 1000 lira oldu. Yüzde yüz zam. Ete yüzde 30 zam. Nasıl olacak? Benim matematiğim yetmedi bu işe" dedi.

"EMEKLİ MAAŞI İLE GEÇİNMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Pazara kurbanlık bakmaya gelen vatandaşlar ise fiyatların bütçelerini çoktan aştığını ifade ediyor.

Cafer Karnak, "Durumlar sakat şu anda. Para yok, hayvanlar pahalı. 25, 35, 40 bin lira fiyatlar. Bütçeyi aşıyor fiyatlar. 10 yıldır emekliyim. Bu kadar zorlanmadık hiç. Çalışmaya devam ediyoruz. Emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil" dedi.

Mehmet Ağdacı adlı yurttaş ise, "20 bin liradan 35 liraya kadar hayvan var. Yüksek fiyatlar ama onlar da haklı. Besliyorlar, uğraşıyorlar. Ucuz bile bu hayat pahalılığına göre. Kasapta bin küsür lira et. Herkesin kesesine göre. Mantıklı veriyorlar, sağ olsunlar ama bu fiyatlara emekli maaşı yetmez" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

