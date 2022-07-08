Kurban pazarında arefe yoğunluğu - Son Dakika
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Kurban pazarında arefe yoğunluğu

08.07.2022 12:56
Kurban pazarında arefe yoğunluğu

Eskişehir'de arefe gününde kurban pazarında yoğunluk yaşandı.

Eskişehir'de arefe gününde kurban pazarında yoğunluk yaşandı.

Bayrama bir gün kala Eskişehir hayvan pazarında hareketlilik devam ediyor. Uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını kesime yetiştiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren hayvan pazarında yerlerini aldılar.

Kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, kendilerine ayrılan yerlerde hayvanlarını satmaya çalışıyor. Hayvan pazarlarına gelen vatandaşlar ise bütçelerine uygun büyükbaş ve küçükbaş hayvan almak için pazarın yolunu tuttu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurban pazarında arefe yoğunluğu - Son Dakika

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