Kurban pazarının şampiyonu rekor fiyata satıldı - Son Dakika
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Yerel

Kurban pazarının şampiyonu rekor fiyata satıldı

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Kurban pazarının şampiyonu rekor fiyata satıldı
30.05.2025 14:17  Güncelleme: 14:41
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Kurban pazarının şampiyonu rekor fiyata satıldı
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Gaziosmanpaşa Alibeyköy'de kurulan kurban pazarı bu yıl da geleneği bozmadı ve pazarın en büyük kurbanlığı 1 ton 200 kilogramlık simental cinsi dana 420 bin TL'ye satıldı. Hayvanın sahibi Erdal Kavun, bu yıl da pazarın şampiyon hayvanını kendisinin getirdiğini 12 yıldır aynı kişi tarafından alındığını belirtti.

Gaziosmanpaşa Alibeyköy'de kurulan kurban pazarının en büyük kurbanlığı, 1 ton 200 kilogramlık simental cinsi dana oldu. Pazarın şampiyonu olan dana 12 yıldır ayni kişi tarafından 420 bin TL'ye satın alındı.

"İKİ BUÇUK YIL BOYUNCA EMEK VERİYORUZ"

Erdal Kavun, üç yıldır üst üste pazarın en büyük kurbanlıklarını kendilerinin yetiştirdiğini dile getirerek, yetiştirme sürecinin oldukça meşakkatli olduğunu vurguladı. "Buzağı olarak alıyoruz, iki buçuk yıl boyunca emek veriyoruz, özen gösteriyoruz" diyen Kavun, simental cinsinin damızlık için özel olarak yetiştirildiğini ve bu hayvanları her yıl pazara özel olarak getirdiklerini, kısa sürede de satıldığını ekledi.

Gaziosmanpaşa Kurban Pazarı'nda Şampiyon Dana 420 TL'ye Satıldı

12 YILDIR AYNI KİŞİ TARAFINDAN ALINIYOR

Kavun, bu büyük tosunun her yıl aynı kişi tarafından yaklaşık 12 yıldır satın alındığını belirterek, "Biz buraya hem ticaret hem de insanlarımıza faydalı olmak için geliyoruz" dedi.

Gaziosmanpaşa Kurban Pazarı'nda Şampiyon Dana 420 TL'ye Satıldı

HAYVAN BAŞINA 20 BİN TL EKLENİYOR

Kurbanlık hayvan yetiştiriciliğinin zorlu bir süreç olduğunu da anlatan Erdal Kavun, hayvanların pazara gelmeden 4 ay önce kan tahlillerinin yapıldığını ve ahırların karantinaya alındığını ifade etti. Ayrıca, nakliye, çadır ve yem masrafları gibi giderlerin hayvanların fiyatına yaklaşık 20 bin TL eklenmesine neden olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Ekonomi, Kurban, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurban pazarının şampiyonu rekor fiyata satıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Basar:
    bir öküze o para verilmez arba al o paraya yiyip gübre olacak para 7 22 Yanıtla
  • 123456:
    maşallah tosunuma 13 0 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    bu adamın şu sözü çok güzel biz buraya hem ticaret hem de İNSANLARA FAYDALI OLMAYA geliyoruz. Türkiyenin yarısı bu zihniyette olsa bu ülke gerçek değerine ulaşır. Allah senden razı olsun bu sözün için 2 0 Yanıtla
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