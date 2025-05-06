Kurbanlık Fiyatları Açıklanmayacak - Son Dakika
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Yerel

Kurbanlık Fiyatları Açıklanmayacak

Osmaniye'de kurbanlık fiyatları, girdi maliyetleri ve alım gücü nedeniyle açıklanmayacak.

06.05.2025 17:01
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Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Saygılı, girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle bu yıl kurbanlık fiyatlarını açıklamama kararı aldıklarını belirterek "Daha önceki yıllarda biz her yıl bir fiyat açıklardık evet ama bu yıl açıklayacağımız fiyat belki üreticiyi sevindirebilir fakat tüketiciyi üzebilir. ya da düşük açıklasak tüketiciyi sevindirip üreticiyi üzebilir" dedi.

tarafından 2025 yılı kurbanlık fiyatları açıklanmama kararı alındı. Gerekçe olarak artan maliyetler ve vatandaşın alım gücünün olmaması gerekçe gösterildi. Osmaniye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Saygılı, "Bu yıl açıklayacağımız fiyat belki üreticiyi sevindirebilir fakat tüketiciyi üzebilir. ya da düşük açıklasak tüketiciyi sevindirip üreticiyi üzebilirdi. Bu sebeple biz 2025 yılı kurbanlık fiyatlarını açıklamama kararı aldık. Vatandaşla besiciyi baş başa bırakıyoruz" dedi.

Osmaniye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, bu yıl kurbanlık fiyatlarını açıklamama kararı aldı. Birlik Başkanı Mustafa Saygılı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı.

"2025 kurbanlık fiyatları birliğimizin almış olduğu karar ile bu yıl serbest piyasa koşulları gözönüne alınarak üretci ve tüketici arasında serbest bırakma kararı aldık. Sebebi ise yem girdi maliyetleri olarak arpa, küspe, saman ve veteriner ilaçları çok pahalı olduğundan dolayı biz ortak fiyat belirlememe kararı aldık. Burada hem üreticiyi düşünmek zorundayız hem tüketiciyi düşünmek zorundayız. Biliyorsunuz şu an emekli maaşları çok az. Bunu biz de biliyoruz. Gönül ister ki herkes kurbanını kesebilsin, dini görevlerini yerine getirebilsin. Ama şu an ekonomik koşullar gerçekten çok zor hem üretici tarafından.

Bir üretici bir hayvanı besleyebilmek için 2 yıl geçmektedir. Bu yetiştiricilerimiz gerek düğün gerek bayramlarda hayvanlarını bırakıp hiçbir yere gidememektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın alım güçlerini de göz önüne alarak biz üretici ile tüketiciyi bırakıp aralarından çekilme kararı aldık. Dolayısıyla daha önceki yıllarda biz her yıl bir fiyat açıklardık evet ama bu yıl açıklayacağımız fiyat belki üreticiyi sevindirebilir fakat tüketiciyi üzebilir. ya da düşük açıklasak tüketiciyi sevindirip üreticiyi üzebilir. Bu sebeple biz 2025 kurbanlık fiyatlarını açıklamayacağız."

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Ekonomi, Finans, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurbanlık Fiyatları Açıklanmayacak - Son Dakika

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