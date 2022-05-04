Küre Dağları'nda yoğun sis: Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Küre Dağları'nda yoğun sis: Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü

04.05.2022 21:17

- Küre Dağları'nda yoğun sis: Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü Kastamonu'da Küre Dağları'nda görüş mesafesini 40 metreye kadar düşüren sis, sürücülere trafikte zor anlar yaşatıyor.

- Küre Dağları'nda yoğun sis: Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü

KASTAMONU - Kastamonu'da Küre Dağları'nda görüş mesafesini 40 metreye kadar düşüren sis, sürücülere trafikte zor anlar yaşatıyor.

Kastamonu'nun Seydiler, Ağlı, Küre, Devrekani ve İnebolu ilçelerini kapsayan Küre Dağları'nda etili olmaya başlayan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Küre Dağları bölgesindeki yollarda görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. yoğun sis sebebiyle trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Öte yandan, Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde sıcaklık 5 dereceye kadar düştü.

Küre Dağları'nda yoğun sis: Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü
Küre Dağları'nda yoğun sis: Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü
Küre Dağları'nda yoğun sis: Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü
Küre Dağları'nda yoğun sis: Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü

YORUMLAR
500
Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı Define avcılarına suçüstü baskın: 6 kişi yakalandı Define avcılarına suçüstü baskın: 6 kişi yakalandı

Kastamonu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Küre Dağları'nda yoğun sis: Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü - Son Dakika


Son Dakika
21:22 ABD Merkez Bankası'ndan 50 baz puanlık faiz artırımı
21:00 Diego Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' golünü atarken giydiği forma inanılmaz bir rakama satıldı: 7,1 milyon sterlin!
20:58 Kurt saldırısını koyunların meleme sesi kesilince fark etti ama çok geç kaldı
20:22 Türkiye'de koronavirüs'te bugün: 7 kişi daha hayatını kaybetti, bin 132 yeni vaka tespit edildi
20:06 AK Parti'de seçimi ilk turda kazanma hazırlığı: Anketler, "ikinci tura kalırsa yenilgi kesin" diyor
20:02 Kırmızı kart gören kadın futbolcu, erkek hakemin cinsel organına tekme attı
19:55 İçişleri Bakan Yardımcısı ile Sinan Oğan arasındaki mülteci tartışması sosyal medyada sürüyor
19:25 Real Madrid-Manchester City maçının spiker ve yorumcusu futbolseverler tarafından beğenilmedi
19:04 Anne karnındaki bebeğin ultrason görüntüsü, ilk kez görenleri ürküttü! Kalbi olan bakmasın
18:41 Türkiye'de haberleriyle bir döneme damga vurmuştu! İşte Bay Kubidik'in son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 21:27:11. #1.12#
SON DAKİKA: Küre Dağları'nda yoğun sis: Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement