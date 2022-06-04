Kursiyerlerin emekleri yıl sonu sergisi ile görücüye çıktı - Son Dakika
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Kursiyerlerin emekleri yıl sonu sergisi ile görücüye çıktı

04.06.2022 14:18

Kursiyerlerin emekleri yıl sonu sergisi ile görücüye çıktı Bitlis'in Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Hayat Boyu Öğrenme" etkinlikleri çerçevesinde kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler sergilendi.

Kursiyerlerin emekleri yıl sonu sergisi ile görücüye çıktı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Hayat Boyu Öğrenme" etkinlikleri çerçevesinde kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler sergilendi.

Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçede açılan 625 kursta eğitim gören 10 bin 580 kadın kursiyerin yıl boyunca hazırladıkları ürünlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Tatvan'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergiyi gezen protokol üyeleri ve vatandaşlar, kadınların el emeği göz nuru yaptıkları birbirinden farklı ürünleri satın aldı.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen serginin 4 Haziran Pazar gününe kadar açık olacağı belirtildi.

Serginin açılışında konuşan Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan 625 kursta eğitim gören 10 bin 580 öğrencinin büyük bir emek gösterdiğini ve bu tür kursların artarak devam edeceğini söyledi.

Kurslara katılımın yoğun olduğunu söyleyen Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Acar ise "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 1-7 Haziran tarihleri arasında Hayat Boyu Öğrenme şenliklerini gerçekleştirdik. Eğitim öğretim yılının başından bu yana toplamda 625 kursumuz açıldı. Bununla beraber 10 bin 580 öğrencimiz bu kurslardan yararlandı. Bugün ise el emeği göz nuru olan emeklerimizi burada güzel bir şekilde sergiledik. Protokol üyelerimiz, halkımız, usta öğreticilerimiz ve öğrencilerimiz ile beraber bu çalışmaları sergiledik. Çalışmalarda emeği geçen usta öğreticileri ve öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra bu çalışmalarımız devam edecektir. Yaz aylarında da hiç kesinti vermeden bu çalışmalarımızı büyük bir özen ve çaba ile sürdüreceğiz" diye konuştu.

Sergiye Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ve eşi Havva Erdemir, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kursiyerlerin emekleri yıl sonu sergisi ile görücüye çıktı
Kursiyerlerin emekleri yıl sonu sergisi ile görücüye çıktı
Kursiyerlerin emekleri yıl sonu sergisi ile görücüye çıktı
Kursiyerlerin emekleri yıl sonu sergisi ile görücüye çıktı

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Bitlis, Tatvan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kursiyerlerin emekleri yıl sonu sergisi ile görücüye çıktı - Son Dakika

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