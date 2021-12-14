Kurşunlu Mahallesi yeni sosyal donatı alanına kavuştu - Son Dakika

Yeni yapılaşmaların olduğu bölgeleri sosyal donatı alanlarıyla süsleyen İnegöl Belediyesi, Kurşunlu Mahallesi 1. Cemre Sokakta atıl vaziyetteki 1 dönümlük alanı çocuk oyun ve fitness alanı olarak düzenledi. Yapılan uygulama adeta bölgenin çehresini değiştirdi.

Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan şehrin dört bir yanında yatırımlarını sürdüren İnegöl Belediyesi, özellikle yeni yapılaşmaların olduğu bölgelerde sosyal donatı alanları oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kurşunlu Mahallesinde 1. Cemre Sokak üzerinde planda çocuk oyun alanı olarak gözüken 1040 m2'lik atıl vaziyetteki alan düzenlenerek hem çocuklar için bir oyun alanına hem de yetişkinler için dinlenme mekanına dönüştü.

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileri ile meclis üyeleriyle birlikte yapımı tamamlanan çocuk oyun alanını yerinde inceledi. Burada halen hasadı devam eden Kurşunlu'nun kırmızı elması çilekle ilgili de bilgiler paylaşan Başkan Taban, "Kurşunlu Mahallemiz bizim önemli bir merkezimiz. Burası çileğin ana vatanı diyebileceğimiz bir merkez. Yılın son günlerinde dahi çilek hasadımız burada devam ediyor. Ürün toplama merkezlerimizde halen alıcıların beklediğini görüyoruz. Buradan çilekle ilgili alım heyetlerine de şehrimizde üretimin halen devam ettiğinin çağrısını yapmış olalım" dedi.

Bölgede yapılan çocuk oyun alanı düzenlemesi hakkında da konuşan Taban, şöyle devam etti: "Bugün burada 1. Cemre Sokakta oluşturduğumuz çocuk oyun alanını yerinde görmek üzere bir aradayız. İnsanın var olduğu yerde ne ihtiyaç varsa bizler buralarda planlamalar yapıyoruz. Özellikle planlarımızda park alanı, yeşil alan olarak bulunan yerleri ele alıyoruz. Bu bölgelerde binalar çoğalmışsa, sosyal alanları da zaman kaybetmeden uygulamaya çalışıyoruz. Kırsalda da bunları yapıyoruz merkezde de yapıyoruz".

Taban, "Burada yaklaşık 1 dönümlük bir alan var. Atıl vaziyette bir alandı. Bugün burayı daha cazibesi olan, ailelerimizin çocuklarıyla gelebileceğiz, ebeveynleriyle hoşça vakit geçirebileceği bir alan oluştu. Oyun, spor ve yeşil alanlar ile yürüyüş yolları bulunuyor. Oyun alanı zeminine çocuklarımızın oynarken düşmesi durumunda yaralanmamaları için kauçuk döşendi. Yine ailelerin oturabileceği oturum alanları oluşturuldu. Mevcut alan içerisinde yeşillendirme çalışmaları da yapıldı. Parklarımızı daha güvenli kılmak için güvenlik kamerası uygulamamız da devam ediyor. Burada kameralarımız 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA