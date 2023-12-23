- İtfaiyeden, Kurtalan MYO'da gerçeği aratmayan tatbikat

SİİRT - Siirt Üniversitesi Kurtalan Meslek Yüksek Okulu öğretim üyeleri ve öğrencilerine, tahliye ve yangın tatbikatı düzenlendi.

Kurtalan MYO öğretim üyeleri ve öğrencilerine, Siirt Belediyesi İtfaiye Amirliği tarafından tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Eğitimde; deprem anı tahliye toplanma alanı ve sonrasında yangın önleyici tedbirlerin nasıl alındığı, yangın ihbarının verilmesi, yangınlara ilk müdahale, yangın sınıflarına göre müdahale şekilleri ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı hakkında bilgiler verildi. Verilen bilgilerin ardından tatbikat gerçekleştirildi.

(STK-AKK-Y)