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Arpaçay'da kurt dehşeti: Sürüye saldıran kurtlar 30 koyunu telef etti

KARS - Kars'ta aç kalan kurtlar dehşet saçtı. Sürüye saldıran kurtlar 30 koyunu telef etti, 10 koyunu yaraladı.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde köylülere ait koyunlara aç kurtlar saldırdı. Kurtların saldırdığı koyunlardan 30'u telef olurken, 10 koyunda yaralandı. Koyunların sağa sola kaçtığını gören köylülerin bağırmasıyla kurtlar bölgeden uzaklaştı.

Bölgeye gelen köyüler, sağa sola savrulan ve telef olan koyunları görünce ne yapacağını şaşırdı. O anlar bir başka köylü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, "Ne büyüktürler ağabey", "Kurt gelmezse it kaçmaz", "Ben gelende yoktu, yeni bu koyunlar", "Hele koça bak", "Bunları kurt dağıttı" ifadeleri yer alıyor.