Kurtlar Açlıktan Birbirini Yedi - Son Dakika
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Yerel

Kurtlar Açlıktan Birbirini Yedi

Kurtlar Açlıktan Birbirini Yedi

Kayseri Sarıoğlan'da aç kalan kurtlar, diğer kurtları yiyerek hayatta kalmaya çalıştı.

04.12.2024 18:08
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde aç kalan kurtlar birbirlerini yedi.

İlçeye bağlı İğdeli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahallede gezen vatandaşlar sadece kafası kalan parçalanmış kurt gördü. Yapılan incelemede, kurdun başka kurtlar tarafından yenildiği tespit edildi. Vatandaşlar tarafından alınan kurt, toprağa gömüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurtlar Açlıktan Birbirini Yedi - Son Dakika

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