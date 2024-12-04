Kurtlar Açlıktan Birbirini Yedi

Yerel

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde aç kalan kurtlar birbirlerini yedi.

İlçeye bağlı İğdeli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahallede gezen vatandaşlar sadece kafası kalan parçalanmış kurt gördü. Yapılan incelemede, kurdun başka kurtlar tarafından yenildiği tespit edildi. Vatandaşlar tarafından alınan kurt, toprağa gömüldü. - KAYSERİ