Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 104. Yılında Kocatepe'de - Son Dakika
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Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 104. Yılında Kocatepe'de

Kurtulmuş, Büyük Taarruz\'un 104. Yılında Kocatepe\'de
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz’un 104’ncü yıl dönümü çerçevesinde Kocatepe’de gerçekleştirilen törene katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 104'ncü yıl dönümü çerçevesinde Kocatepe'de gerçekleştirilen törene katıldı.

Kurtulmuş program çerçevesinde ilk olarak Büyük Taarruz'un başladı Kocatepe'de yapılan törene katıldı. Burada Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Kıral günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. Kıral, Büyük Taarruz'un Türk tarihindeki önemine dikkat çekerek, "Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı olan bu zaferle milletimiz iradesine boyunduruk vurdurmayacağını, istiklal ve istikbaline gölge düşürmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu zafer, bütün yokluklara ve imkansızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu ordumuzun ve milletimizin ateşle imtihanı ve Türk'ün Milli Mücadele destanıdır" dedi.

Konuşmanın ardından bir subay tarafından Büyük Taarruz'un askeri yönden sek ve idaresi anlatıldı. Bu esnada Kurtulmuş subayın anlattığı yönleri dürbünle takip etti.

Törenin sonunda Kurtulmuş, Büyük Taarruz haftası etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar'dan İzmir'e doğru yola çıkan bisikletlileri de uğurladı.

Buradaki törenin ardından yüzbaşı agah efendi şehitliğinde gerçekleştirilen törene geçildi. Burada da Kurtulmuş ve beraberindeki protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak duaları okudu.

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 104. Yılında Kocatepe'de - Son Dakika

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