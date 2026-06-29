Kurtulmuş ve Hussar'dan NATO İlişkileri Vurgusu - Son Dakika
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Kurtulmuş ve Hussar'dan NATO İlişkileri Vurgusu

Kurtulmuş ve Hussar\'dan NATO İlişkileri Vurgusu
29.06.2026 09:53
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Estonya Parlamentosu Başkanı Hussar ile NATO zirvesinde bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi dolayısıyla İstanbul'da bulunan Estonya Parlamentosu (Riigikogu) Başkanı Lauri Hussar ile bir araya geldi.

TBMM Başkanlığı İstanbul Çalışma Ofisinde gerçekleşen görüşmede TBMM Başkanı Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi kapsamında Estonya Parlamentosu Başkanı Hussar'ı Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ile Estonya arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin daha da güçlendirilmesi arzusunu dile getiren Kurtulmuş, Estonya ile NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA), Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA), Parlamentolar Arası Birlik (PAB) gibi parlamenter asamblelerde ortak hareket etmenin de önemini vurguladı.

Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesinin ve birikiminin, Estonya'nın savunma ve güvenlik alanındaki çabalarına önemli katkılar sağlayabileceğine inandıklarını belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin NATO misyonları çerçevesinde aktif görev aldığını ifade etti.

İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi'nin ve 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin NATO'nun geleceğine ilişkin güçlü bir perspektif ortaya koyması temennisini dile getiren Kurtulmuş, bir güvenlik şemsiyesi olan NATO'nun, nasıl bir barış perspektifinin geliştirilebileceği ve barışın sağlanmasına nasıl katkıda bulunulabileceği konusuna yoğunlaşmasının da şart olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye olarak bölgedeki bütün sorunlara karşı hem savunma sanayinde güçlü olmayı esas aldıklarını hem de bütün çatışmaların çözümünde müzakereyi ve diplomasiyi öncelediklerini ifade etti.

Görüşmede, NATO PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurtulmuş ve Hussar'dan NATO İlişkileri Vurgusu - Son Dakika

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