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ZBEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Zonguldak'ta İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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ZBEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Zonguldak'ta İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirdi

ZBEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doçent Dr.

ZBEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Zonguldak\'ta İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirdi
24.01.2024 - 18:38,  Güncelleme: 18:40
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ZBEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doçent Dr. Yücel Namal, Zonguldak Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ünal Avcı ve Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü personeli tekniker Ergün Gedik, Türkiye İş Kurumu Zonguldak İl Müdürü Okan Şentürk 'e ziyarette bulundu.

Ziyarette ZBEÜ, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü ile İş Kurumu arasında yapılabilecek istihdama ve gençlerin mesleki eğitimine yönelik plan ve projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sonunda Doç. Dr. Yücel Namal tarafından ZBEÜ' nün yeni akademik dergisi "Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi (KARES)" 1 ve 2 sayısı takdim edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Anadolu Lisesi, Uzun Mehmet, Zonguldak, Yerel, Son Dakika

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