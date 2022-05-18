Kurumlararası dayanışma ve işbirliği eğitimleri sürüyor - Son Dakika
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Kurumlararası dayanışma ve işbirliği eğitimleri sürüyor

18.05.2022 18:09
Kurumlararası dayanışma ve işbirliği eğitimleri sürüyor

Nevşehir İl Özel İdaresi köylerde yaşayan sokak hayvanları ile ilgili yapılması gereken iş ve işlemlere önem verilmiş ve 5199 sayılı Sokak Hayvanlarını Koruma Kanunu çerçevesinde kurumlar arası dayanışma ve iş birliğini artırmak amacıyla ortak bir çalışma yürüttü.

Nevşehir İl Özel İdaresi köylerde yaşayan sokak hayvanları ile ilgili yapılması gereken iş ve işlemlere önem verilmiş ve 5199 sayılı Sokak Hayvanlarını Koruma Kanunu çerçevesinde kurumlar arası dayanışma ve iş birliğini artırmak amacıyla ortak bir çalışma yürüttü.

Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı, 8. Şube Müdürlüğünden Ürgüp Şefi/ Veteriner Hekim Tekin Keçeci ve Kapadokya İl Özel İdareler ve Belediyeler Birliği, Hayvan Kasabasından Veteriner Hekim Rıdvan Şimşek ile Derinkuyu, Acıgöl ve Gülşehir Kaymakamlıklara ziyaretlerde bulunarak muhtarlara yasal süreçler ve Hayvan Kasabası işleyişi hakkında Veteriner Hekimlerce gerekli bilgilendirmeler yapıldı. İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hazırlanmış olan bilgilendirici afişler dağıtıldı.

İl Özel İdaresi, sokak hayvanları projesi ile köylerde yaşayan sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, rehabilite edilmesi, tedavisi ve beslenmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı. Bu çerçevede mama ihtiyaçları temin edilmiş, hissedarı olduğu Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği, Hayvan Kasabasına personel ve araç desteği sağlandı. Bundan sonra hayvanlarla ilgili her türlü iş ve işlemler hissedarı olduğu Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği Hayvan Kasabası tarafından yürütülecek. Muhtarların 0384 502 2122 numaralı telefondan Hayvan Kasabasına ulaşmaları yeterli olacak - NEVŞEHİR

Kurumlararası dayanışma ve işbirliği eğitimleri sürüyor
Kurumlararası dayanışma ve işbirliği eğitimleri sürüyor
Kurumlararası dayanışma ve işbirliği eğitimleri sürüyor
Kurumlararası dayanışma ve işbirliği eğitimleri sürüyor
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Kaynak: İHA

Nevşehir İl Özel İdaresi, Sokak Hayvanları, Kapadokya, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurumlararası dayanışma ve işbirliği eğitimleri sürüyor - Son Dakika


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