Kuşadası Belediye Başkanı Güzelçamlı Mahallesi\'ni Ziyaret Etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Güzelçamlı Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Günel, "Hizmet çağının devamı için bir dönem daha desteğinizi istiyorum" dedi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim çalışmaları kapsamında Güzelçamlı Mahallesi'nin farklı noktalarını ziyaret ederek mahalle sakinlerinin sorun talep ve önerilerini dinledi. Ziyaret ettiği yerlerde mahalle sakinleri tarafından büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılanan Başkan Ömer Günel, "5 yıllık görev sürem boyunca verdiğim bütün sözleri tuttum. Bu yüzden karşınıza alnım ak bir şekilde çıkıyorum. Güzelçamlı'ya büyük yatırımlar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz" diye konuştu.
İLK ADRESİ BAKIM MERKEZLERİ OLDU
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in Güzelçamlı Mahallesi ziyaretindeki ilk durağı, Özel Güzelçamlı Bakım Merkezi oldu. Ardından Özel Güzelçamlı Ada Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret eden Başkanı Ömer Günel, yetkililerden konukların durumu ile ilgili bilgi aldı. Bakım merkezlerinde kalan hemşehrileriyle de sohbet eden Başkan Ömer Günel, "Her zaman yanınızdayım, bir ihtiyacınız olduğunda haberdar etmeniz yeterli" dedi.
"HİZMET ÇAĞI DEVAM ETMELİ"
Başkan Ömer Günel, bakımevlerinin ardından çarşı esnafını ziyaret etti. 5 yılda Güzelçamlı'ya 113 milyon TL'lik yol yatırımı yaptıklarını ifade eden Başkan Ömer Günel, "Nasıl ki son 5 yılda söz verdiğimizden çok daha fazlasını yaptıysak, bu dönem yaptıklarımızın en az 3 katını yapmak için desteğinizi bekliyorum. Hizmet Çağı'nın devamı için sizlerden bir dönem daha görev istiyorum" diye konuştu.
SOSYAL AKTİVİTELERİ ARTACAK
Başkan Ömer Günel'in sonraki durağı, Merdiven Toplumsal Girişim ve Gelişim Derneği oldu. Dernek üyeleri ile bir araya gelen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bu sezonda Güzelçamlı'da sosyal aktivitelerin ve yardımların artacağını, AdalıKart ile de pek çok kolaylık ve avantaj sağlanacağını belirtti.
Son olarak Güzelçamlı Minibüs Kooperatifi'ni ziyaret eden Başkan Ömer Günel, minibüs şoförleri ile sohbet etti. Güzelçamlı'ya 43 kilometre yol yaptıklarını kaydeden Başkan Ömer Günel, "Karayollarının sorumluluğunda olmasına rağmen orta refüjlerin peyzaj düzenlemesini de yaparak çalışmalarımızı bütünlüklü hale getirdik. En çok kullanılan kahveler bölgesini yeniledik. Yol ve çevre düzenleme çalışmalarımız Milli Park'a kadar devam edecek" diye konuştu.
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