Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar Mahallesi'nde yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi ve hizmetlerini anlattı. Günel, bir sonraki dönemde de ayrım gözetmeksizin hizmetlerine devam edeceklerini belirtti.

25.02.2024 18:55  Güncelleme: 19:01
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Bugüne dek kentte hayata geçirdikleri yatırımlar hakkında mahalle sakinlerine bilgi veren Başkan Günel, "Beş yıllık görev sürecimiz boyunca ayrım gözetmeksizin kentimizdeki her mahalleye eşit hizmet götürdük. Tüm hemşehrilerimizin oyuna talibiz" dedi.

Başkan Günel, Davutlar Mahallesi'nde Taş, Zan, Seyyar ve Kılıç ailelerinin üyeleriyle bir araya geldi. Celaliler Konfederasyonu Aydın Celali Aşireti Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kıyak'ın da yer aldığı toplantıda Günel, kent genelinde ve mahallede yapılan yatırımlar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Hemşehrilerinden gelen talep, sorun ve önerileri de dinleyen Günel, örnek bir turizm kenti oluşturmak için çok çalıştıklarını kaydetti.

Günel, bir sonraki dönemde yeniden seçilmeleri halinde Kuşadası'nda hizmet çağının devam edeceğini belirterek, "Beş yıllık görev sürecimiz boyunca ayrım gözetmeksizin kentimizdeki her mahalleye eşit hizmet götürdük. Tüm hemşehrilerimizin oyuna talibiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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