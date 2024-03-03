Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Meram Sitesi sakinleriyle buluştu - Son Dakika
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Yerel

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Meram Sitesi sakinleriyle buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Meram Sitesi sakinleriyle buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Meram Sitesi sakinleriyle bir araya geldi. Günel, hizmetlerini artırmak için destek istedi.

03.03.2024 20:45  Güncelleme: 20:51
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Meram Sitesi sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Günel, "Bizim ödülümüz sizin yüzünüzdeki gülümseme. Sizlerden bir dönem daha bugüne kadar yaptığım hizmetin iki katını gerçekleştirmek için oy istiyorum" dedi.

Vatandaş buluşmalarına devam eden Başkan Günel, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki Meram Sitesi'ni ziyaret etti. Site sakinleri, hem toplantı alanına gelerek hem de evlerinin balkonlarına çıkarak Günel'e destek verdi.

Meram Sitesi Başkanı Taksim Karlı, Günel'in bugüne kadar her türlü sorunlarıyla çok yakından ilgilendiğini belirterek, "Başkanımıza bugüne kadar Kuşadası'na yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyorum. Başkanımız Ömer Günel, bize verdiği tüm sözleri tuttu. Meram Sitesi olarak 31 Mart yerel seçimlerinde Ömer Başkan'ımıza desteğimiz tam" diye konuştu.

Başkan Günel de şunları söyledi:

"Huzurunuza alnım açık, başım dik bir şekilde çıkıyorum. Bizim ödülümüz sizin yüzünüzdeki gülümseme. Sizlerden bir dönem daha bugüne kadar yaptığım hizmetin iki katını gerçekleştirmek için oy istiyorum. Ben 5 yıldır ekip arkadaşlarımla çok çalıştım. 24 saattimizin 18 saati sahadaydık. Kuşadası'nda hizmet çağının devam etmesi için tercihiniz Ömer Günel olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Meram Sitesi sakinleriyle buluştu - Son Dakika

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