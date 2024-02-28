Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yerel medya temsilcisinin saldırısını kınadı

Yerel

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçede yayın yapan yerel medya temsilcisinin uğradığı saldırıyı kınayarak, "Barış ve huzur içerisinde bir seçim atmosferi geçirdiğimiz böylesi bir süreçte, gazeteci ve program yapımcısı Erol Özkan'a yönelik saldırının hedefi açıktır. Bu kentte şiddet ve zorbalık bugüne kadar kazanamadığı gibi bundan sonra da kazanamayacaktır" dedi.

Başkan Günel, bugün yaptığı yazılı açıklama ile yayın yapan yerel medya temsilcisinin uğradığı saldırıyı kınadı. Günel'in açıklaması şöyle:

"Kentimizin ortak akıl ve katılımcı demokrasi ile yönetilmesi sürecinin en önemli unsurlarından olan yerel basın temsilcilerimize yönelik saldırıları kınıyorum. Barış ve huzur içerisinde bir seçim atmosferi geçirdiğimiz böylesi bir süreçte, gazeteci ve program yapımcısı Erol Özkan'a yönelik saldırının hedefi açıktır. Saldırının faillerinin siyasi kimliği de bu hedefi açıkça ortaya koymaktadır. Bu kentte şiddet ve zorbalık bugüne kadar kazanamadığı gibi bundan sonra dakazanamayacaktır. Sevgili Erol Özkan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, konu ile ilgili gelişmelerin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyorum."