Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni ziyaret etti. Esnafın sorun, öneri ve taleplerini dinleyen Başkan Günel, bir sonraki görev döneminde yaşama geçireceği yeni ve modern otogar projesiyle ilgili bilgi verdi. Garaj Taksi'ye de uğrayan Günel, şoförlere durak binasını yenileyeceğini müjdeledi.
Başkan Günel, özellikle turizm sezonunda araç trafiğinin arttığı Kuşadası Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni ziyaret etti. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsnü Öten'in de katıldığı ziyarette; Günel, otogarda incelemelerde bulundu. Otogarın acil olarak yenilenmesi gereken bölümleri hakkında yetkililerden bilgi alan Günel, daha sonra esnafı dolaşarak projelerini anlattı.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'na yeni ve modern bir otogar yapmak için kolları sıvadıklarını belirten Günel, şunları kaydetti:
"Şu anki otogar alanına bir sonraki dönemimizde belediye hizmet kompleksi yapacağız. Yeni inşa edeceğimiz otogar için de şu an belirlediğimiz üç nokta var. İlerleyen günlerde kararımızı açıklayacağız. Hızla gelişen ve büyüyen Kuşadası'nın ihtiyaçlarına cevap verecek olan modern otogarımızda ayrıca kentte otomobil satışı yapan galerileri de bir araya toplayacağız. Mevcut esnafımıza da yeni otogarımızda ticari üniteler verip, mağduriyet yaşatmayacağız.".
GARAJ TAKSİ ESNAFINDAN GÜNEL'E TEŞEKKÜR
Günel, Kuşadası Şehirlerarası Otobüs Terminali ziyaretinin son bölümünde Garaj Taksi'de çalışan şoförlerle bir araya geldi. Taksi esnafıyla bir süre sohbet eden Günel, şoförlere durak binasını yenileyeceğini müjdeledi. Taksiciler de Günel'e teşekkür etti.
Son Dakika › Yerel › Kuşadası Belediye Başkanı Otogar ve Garaj Taksi'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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