Kuşadası Belediye Başkanı Semt Pazarlarını Yeniden Kazandıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kuşadası Belediye Başkanı Semt Pazarlarını Yeniden Kazandıracak

Kuşadası Belediye Başkanı Semt Pazarlarını Yeniden Kazandıracak

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yeni döneminde kapalı pazar yerini kapatarak semt pazarlarını yeniden kente kazandıracağını açıkladı. Mevcut kapalı pazar yeri ise sivil toplum yerleşkesi olarak düzenlenecek.

29.03.2024 17:38  Güncelleme: 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yeni döneminde kapalı pazar yerini kapatarak semt pazarlarını yeniden kente kazandıracağını açıkladı. Mevcut kapalı pazar yeri ise sivil toplum yerleşkesi olarak düzenlenecek.

Açıldığı günden bu yana gerek konumu gerekse de ulaşım ve park yeri sıkıntısı nedeniyle Kuşadalıları memnun etmeyen kapalı pazar yeri, Başkan Ömer Günel'in yeni döneminde kapatılarak semt pazarları uygulamasına geri dönülecek. Her semtin talep ve ihtiyacına göre kurulacak olan semt pazarları başta kadınlar olmak üzere kent sakinlerinin yaşamını önemli ölçüde kolaylaştıracak. Böylece kent sakinleri alışverişlerini ikamet ettikleri yerlerin yakınlarında kurulan semt pazarlarından yapma olanağına sahip olacak. Semt pazarları ile Kuşadalılar toplu taşıma ücreti ödemekten kurtulmanın yanında pazar kurulan günlerde kent merkezinde yaşanan trafik sorunu ve yoğunluğu da ortadan kalkacak.

Mevcut kapalı pazar yeri ise Kuşadası Sivil Toplum Yerleşkesi adıyla yeniden düzenlenecek. Kuşadası'nda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin paylaşımlı ofislerinin bulunacağı yerleşkede, toplantı ve etkinlik salonları, sekretarya ve atölye alanları da yer alacak. Kuşadası Belediyesi tarafından sivil toplum örgütlerinin yer tahsisi taleplerini ve çalışma alanı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaşama geçirilecek olan proje kentin demokratik yaşamına da büyük katkı sunacak.

Kaynak: ANKA

Ömer Günel, Kuşadası, Sivil Toplum, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediye Başkanı Semt Pazarlarını Yeniden Kazandıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:02 İstanbul’da yarışı kim önde götürüyor Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var İstanbul'da yarışı kim önde götürüyor? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var
16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum’u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum'u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe'de
15:14 Vatandaşa yumruk atan BBP’li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık
15:11 Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan’ı bekliyor Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan'ı bekliyor
15:09 Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak
17:25 Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer
16:24 Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek
15:59 Antalya’daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi
15:36 Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi
15:35 Tiryakilere kötü haber Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi Tiryakilere kötü haber! Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi
15:26 Taraftar boşuna sevmiyor Quaresma Beşiktaş’taki hayalini kem küm etmeden söyledi Taraftar boşuna sevmiyor! Quaresma Beşiktaş'taki hayalini kem küm etmeden söyledi
15:13 Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı
15:07 3 yıl önce evlenmişlerdi Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı 3 yıl önce evlenmişlerdi! Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı
12:44 Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin
11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 18:31:14. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Başkanı Semt Pazarlarını Yeniden Kazandıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement