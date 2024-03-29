Kuşadası Belediye Başkanı Semt Pazarlarını Yeniden Kazandıracak

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yeni döneminde kapalı pazar yerini kapatarak semt pazarlarını yeniden kente kazandıracağını açıkladı. Mevcut kapalı pazar yeri ise sivil toplum yerleşkesi olarak düzenlenecek.

Açıldığı günden bu yana gerek konumu gerekse de ulaşım ve park yeri sıkıntısı nedeniyle Kuşadalıları memnun etmeyen kapalı pazar yeri, Başkan Ömer Günel'in yeni döneminde kapatılarak semt pazarları uygulamasına geri dönülecek. Her semtin talep ve ihtiyacına göre kurulacak olan semt pazarları başta kadınlar olmak üzere kent sakinlerinin yaşamını önemli ölçüde kolaylaştıracak. Böylece kent sakinleri alışverişlerini ikamet ettikleri yerlerin yakınlarında kurulan semt pazarlarından yapma olanağına sahip olacak. Semt pazarları ile Kuşadalılar toplu taşıma ücreti ödemekten kurtulmanın yanında pazar kurulan günlerde kent merkezinde yaşanan trafik sorunu ve yoğunluğu da ortadan kalkacak.

Mevcut kapalı pazar yeri ise Kuşadası Sivil Toplum Yerleşkesi adıyla yeniden düzenlenecek. Kuşadası'nda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin paylaşımlı ofislerinin bulunacağı yerleşkede, toplantı ve etkinlik salonları, sekretarya ve atölye alanları da yer alacak. Kuşadası Belediyesi tarafından sivil toplum örgütlerinin yer tahsisi taleplerini ve çalışma alanı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaşama geçirilecek olan proje kentin demokratik yaşamına da büyük katkı sunacak.