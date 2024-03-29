Kuşadası Belediye Başkanı Turistik Çarşılarda Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Turistik Çarşılarda Esnafı Ziyaret Etti

Kuşadası Belediye Başkanı Turistik Çarşılarda Esnafı Ziyaret Etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Grand ve Orient Bazaar'ı ziyaret ederek esnafa 'hayırlı sezonlar' dileğinde bulundu. Başkan Günel, turist sayısında ve kruvaziyer gemisi sayısında artış beklediklerini belirtti.

29.03.2024 10:04  Güncelleme: 10:11
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçe ekonomisinin kalbinin attığı turistik çarşılardan olan Grand ve Orient Bazaar'ı ziyaret ederek esnafa 'hayırlı sezonlar' dileğinde bulundu. Esnafın talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Ömer Günel, "Bu yıl Kuşadası'nı çok iyi bir sezon bekliyor. Hem kentimize gelen yabancı turist sayısında hem de limanımıza yanaşacak kruvaziyer gemisi sayısında önemli bir artış var" dedi.

Başkan Ömer Günel'in ziyaretine Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve CHP'li belediye meclis üyesi adayları da katıldı. Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenerek modern ve estetik bir görünüme kavuşturulan her iki çarşıya, Kuşadası Limanı'na yanaşan 3 kruvaziyer gemisinden inen yabancı turistlerin gösterdiği ilgi de dikkatleri çekti. Esnafın dükkanlarını tek tek dolaşarak 'hayırlı sezonlar' dileyen Başkan Ömer Günel, sorun, talep ve önerileri de dinledi. Grand ve Orient Bazaar esnafı da bugüne kadar kente ve turistik çarşılara gerçekleştirdiği hizmet ve yatırımlar için Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

Kuşadası'nı 2024 yılında çok iyi bir sezonun beklediğini belirten Başkan Ömer Günel, "Kuşadası Belediyesi olarak kentimizi güzelleştirmek ve diğer turizm kentleri arasında ön plana çıkarmak için 5 yıl boyunca var gücümüzle çalıştık. Bugün Kuşadası artık örnek alınacak bir turizm kenti haline gelmeye başladı. Bu yıl hem kentimizi ziyaret eden yabancı turist sayısında hem de limanımıza yanaşacak kruvaziyer gemisi sayısında önemli bir artış yaşanacak. Çalışmalarımızın meyvesini topluyor olmak mutluluk verici. Tüm esnafımıza hayırlı sezonlar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediye Başkanı Turistik Çarşılarda Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika

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