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Kuşadası Belediyesi, Ada Mobil uygulamasına yeni bir bölüm ekleyecek - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi, Ada Mobil uygulamasına yeni bir bölüm ekleyecek

Kuşadası Belediyesi, 'akıllı kent' olma yolunda ilerlemek için Ada Mobil uygulamasına yeni bir bölüm ekleyecek. Bu bölümde, kentte yaşayanlar ve turistler, gidecekleri yerlere rahatça ulaşabilmelerini sağlayacak ulaşım bilgilerine erişebilecekler. Ayrıca, duraklara totemler yerleştirilerek minibüs güzergahları da gösterilecek.

Kuşadası Belediyesi, Ada Mobil uygulamasına yeni bir bölüm ekleyecek
11.01.2024 - 10:17,  Güncelleme: 10:18
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Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası, Başkan Ömer Günel öncülüğünde 'akıllı kent' olma yolunda hızla ilerliyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen 'Ada Mobil' uygulamasına, kentte yaşayan vatandaşlar ile ziyarete gelen turistlerin, gidecekleri yerlere rahatça ulaşabilmelerini sağlayacak olan ulaşım bilgilerinin yer alacağı yeni bir bölüm eklenecek.,

Kuşadası Belediyesi kentin dijital rehberi ile belediye hizmetlerini avuç içine sığdıran Ada Mobil isimli uygulamayı her geçen gün geliştiriyor. Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesiyle 'akıllı kent' olma yolunda önemli adımlar atan Kuşadası Belediyesi, bu kapsamda son olarak mobil uygulamaya Kuşadası'ndaki taksi durakları ve otoparkların konumları ile şehir içi minibüslerin güzergah ve hareket saatlerinin yer alacağı yeni bir bölüm ekleyecek. Uygulama sayesinde Kuşadalılar ve kenti ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistler, kaldıkları yerden Kuşadası'nda gitmek istedikleri farklı noktalarla ilgili ulaşım bilgilerine bir tıkla erişebilecek. Uygulamanın bir diğer ayağında ise duraklara totemler yerleştirilerek kaç numaralı minibüslerin geçtiği yazacak.

Başkan Ömer Günel, projenin detaylarını paylaşmak amacıyla Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten, minibüsçü esnafı ve taksi duraklarının temsilcileriyle buluştu. Toplantıda ilk olarak söz alan esnaf ve temsilciler, Başkan Ömer Günel'e talep ve önerilerini iletti. Başkan Ömer Günel ise esnaf ve temsilcilerle yapımına başlanan sahil bandı düzenlemesi ve 'Yıldırım Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi'yle ilgili fikir alış verişinde bulundu.

Kuşadası'nın Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, "Kuşadası modern ve aynı zamanda da akıllı uygulamalara sahip bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Görevde olduğumuz 5 yılda Kuşadası'nın alt ve üstyapısının yanı sıra teknolojik açıdan ilerlemesi için de gerekli yatırımları yaptık. Projemizle birlikte kentimizin ulaşımı çok daha konforlu bir hale gelecek" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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