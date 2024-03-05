Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı'daki Bal Üreticilerine Malzeme Desteği Sağlayacak - Son Dakika
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Yerel

Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı'daki Bal Üreticilerine Malzeme Desteği Sağlayacak

Kuşadası Belediyesi, balıkçı esnafının ardından Güzelçamlı'da faaliyet gösteren bal üreticilerine de malzeme desteğinde bulunma kararı aldı. Belediye Meclisi'nin aldığı kararla, 34 bal üreticisine toplam 272 parça malzeme temin edilecek.

05.03.2024 15:11  Güncelleme: 16:08
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Kuşadası Belediyesi, balıkçı esnafının ardından Güzelçamlı'da faaliyet gösteren bal üreticilerine de malzeme desteğinde bulunma kararı aldı.

Kuşadası Belediyesi tarafından yerel üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı hafifletmek amacıyla verilen destekler kapsamında Güzelçamlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren arıcılara da malzeme desteğinde bulunulacak.

Kuşadası Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısında CHP'li belediye meclis üyeleri Seyfi Seyhan Suvari, Funda Şenol ve Emre Fazlılar tarafından verilen önerge doğrultusunda Güzelçamlı Arıcılar Derneği ve Muhtar Arıcılık Bal Evi çatısı altında faaliyet gösteren 34 bal üreticisine toplam 272 parça malzeme temin edilmesi kararı alındı. Karara göre, bal üreticilerine kişi başı beşer adet kovan, birer çift eldiven, birer adet duman körüğü ve birer adet maske desteği sunulacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı'daki Bal Üreticilerine Malzeme Desteği Sağlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı'daki Bal Üreticilerine Malzeme Desteği Sağlayacak - Son Dakika
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