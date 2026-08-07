Kuşadası Belediyesi’nden adli süreç açıklaması

Kuşadası Belediyesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında belediyede görev yapan bazı bürokratlar ile bir belediye meclis üyesi hakkında adli işlem başlatıldığının öğrenildiğini belirterek, belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdüğünü ve belediyeye ait hizmet binalarında herhangi bir arama ya da el koyma işlemi yapılmadığını açıkladı.

Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında belediyede görev yapan bazı bürokratlar ile bir belediye meclis üyesinin de aralarında bulunduğu kişiler hakkında adli işlem başlatıldığının öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada, devam eden adli sürecin hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde adil, tarafsız ve şeffaf şekilde yürütülmesi temennisinde bulunularak, soruşturma tamamlanmadan ve yargı süreci sonuçlanmadan kişi ya da kurumlar hakkında peşin hüküm verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Belediyenin tüm birimlerinin vatandaşlara sunduğu kamu hizmetlerini herhangi bir aksaklığa mahal vermeden sürdürdüğü belirtilen açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla soruşturma kapsamında belediyeye ait hizmet binalarında veya belediye birimlerinde herhangi bir arama ya da el koyma işleminin gerçekleştirilmediği kaydedildi. Belediyenin kurumsal hizmet işleyişinin olağan şekilde devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, kamuoyunun yalnızca resmi makamlar ve Kuşadası Belediyesi tarafından yapılacak açıklamaları esas alması istenirken, doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

Kuşadası Belediyesi, hukukun üstünlüğüne, şeffaflığa ve kamu hizmetinin kesintisiz sürdürülmesine olan bağlılığını kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi