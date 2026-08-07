Kuşadası Belediyesi’nden adli süreç açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası Belediyesi’nden adli süreç açıklaması

Kuşadası Belediyesi’nden adli süreç açıklaması
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Belediyesi’nde görevli bazı bürokratlar ve bir belediye meclis üyesi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Belediye, hizmet binalarında arama ya da el koyma yapılmadığını ve hizmetlerin kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

Kuşadası Belediyesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında belediyede görev yapan bazı bürokratlar ile bir belediye meclis üyesi hakkında adli işlem başlatıldığının öğrenildiğini belirterek, belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdüğünü ve belediyeye ait hizmet binalarında herhangi bir arama ya da el koyma işlemi yapılmadığını açıkladı.

Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında belediyede görev yapan bazı bürokratlar ile bir belediye meclis üyesinin de aralarında bulunduğu kişiler hakkında adli işlem başlatıldığının öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada, devam eden adli sürecin hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde adil, tarafsız ve şeffaf şekilde yürütülmesi temennisinde bulunularak, soruşturma tamamlanmadan ve yargı süreci sonuçlanmadan kişi ya da kurumlar hakkında peşin hüküm verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Belediyenin tüm birimlerinin vatandaşlara sunduğu kamu hizmetlerini herhangi bir aksaklığa mahal vermeden sürdürdüğü belirtilen açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla soruşturma kapsamında belediyeye ait hizmet binalarında veya belediye birimlerinde herhangi bir arama ya da el koyma işleminin gerçekleştirilmediği kaydedildi. Belediyenin kurumsal hizmet işleyişinin olağan şekilde devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, kamuoyunun yalnızca resmi makamlar ve Kuşadası Belediyesi tarafından yapılacak açıklamaları esas alması istenirken, doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

Kuşadası Belediyesi, hukukun üstünlüğüne, şeffaflığa ve kamu hizmetinin kesintisiz sürdürülmesine olan bağlılığını kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kuşadası Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi’nden adli süreç açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’te ’fezleke gizliliği’ tartışması: İktidar ve muhalefet aynı noktada birleşti Meclis'te 'fezleke gizliliği' tartışması: İktidar ve muhalefet aynı noktada birleşti
Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı
Uganda Parlamentosu, Gazze’ye asker gönderilmesini onayladı Uganda Parlamentosu, Gazze’ye asker gönderilmesini onayladı

17:33
TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı’nda ilk gün sona erdi Gazeteciliğin geleceği Iğdır’da ele alındı
TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda ilk gün sona erdi! Gazeteciliğin geleceği Iğdır'da ele alındı
17:32
Müftülüğün paylaştığı “Manifest-Müslüman atışması“ olay oldu
Müftülüğün paylaştığı "Manifest-Müslüman atışması" olay oldu
17:16
Bu nasıl olabilir 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
16:57
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
16:50
Ev ve araba alacaklar dikkat BDDK’dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 21:08:45. #7.13#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi’nden adli süreç açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.