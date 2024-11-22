Kuşadası Belediyesi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalışmalarını Tanıttı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalışmalarını Tanıttı

Kuşadası Belediyesi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalışmalarını Tanıttı

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında muhtarlarla bir araya geldi ve Kadın Danışma Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

22.11.2024 09:32  Güncelleme: 09:34
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Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, yaklaşan '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında kent genelindeki mahalle muhtarlarını ziyaret etti. Kadın meclis üyelerinin de yer aldığı ziyaretlerde muhtarlara, Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Kuşadası Belediyesi, kentte kadına yönelik şiddete ilişkin toplumsal farkındalığı arttırmak ve şiddetle mücadelede kadınlara destek olmak amacıyla yıl boyunca çalışmalarını sürdürüyor. Kadınların sosyal ve ekonomik statülerini yükseltmeye yönelik 'El Emeği Festivali' gibi projeler de üreten Kuşadası Belediyesi, ayrıca kurduğu Kadın Danışma Merkezi'nde başta aile içi şiddet olmak üzere kadınların yaşadığı sorunlar ile ilgili olarak ücretsiz psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti veriyor. Çocuklar ile gençlerin de faydalanabildiği hizmetten 444 71 14 Numaralı Güvercin Masa hattı aranarak randevu alınıyor.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile de 'Acil Yardım Hattı' iş birliği protokolü imzalayan Kuşadası Belediyesi son olarak '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla mahalle muhtarlarına ziyarette bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı ile kadın belediye meclis üyeleri tarafından yapılan ziyaretlerde muhtarlar, Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgilendirildi. Ayrıca muhtarlara şiddete uğrayan kadınların izleyeceği hukuki yollarla ilgili bilgilendirici broşürler verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalışmalarını Tanıttı - Son Dakika

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