Kuşadası Belediyesi Kadir Gecesi'nde Bin 500 Kişilik İftar Sofrası Kurdu

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Kuşadası Belediyesi tarafından Kadir Gecesi'nde, bin 500 kişilik iftar sofrası kuruldu.

Kuşadası Belediyesi, Kadir Gecesi'ne özel iftar programı düzenledi. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda verilen iftar yemeğine Başkan Ömer Günel, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Kuşadalı katıldı. Başkan Ömer Günel oruçlarını açmayı bekleyen hemşehrilerine yemek ikramında bulundu. Daha sonra Kuşadalılarla tek tek ilgilenen Başkan Ömer Günel, Ramazan ayını huzur ve sağlık içerisinde geçirmelerini diledi.

Ramazan ayında hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularının pekiştiğini belirten Başkan Ömer Günel, "Bin aydan daha hayırlı olan bu çok özel gecede siz kıymetli hemşehrilerimle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Tüm Kuşadalıların Kadir Gecesi mübarek olsun" diye konuştu.