Kuşadası Belediyesi'nden Yeni Bebek Sahibi Ailelere 'Hoş Geldin' Ziyareti - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'nden Yeni Bebek Sahibi Ailelere 'Hoş Geldin' Ziyareti

Kuşadası Belediyesi\'nden Yeni Bebek Sahibi Ailelere \'Hoş Geldin\' Ziyareti

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yeni bebek sahibi ailelere yönelik 'Hoş Geldin Bebek' ziyaretlerini sürdürüyor. Son 6 yılda 1071 aileyi ziyaret eden ekipler, yeni doğan bebekler için özel çantalar hediye ediyor.

31.01.2025 15:43  Güncelleme: 15:45
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Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni bebek sahibi olan ailelerin sevincine ortak olmak amacıyla gerçekleştiren 'Hoş Geldin Bebek' ziyaretleri devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi, yaptığı ziyaretlerle kentte dünyaya gelen minik hemşehrilerine 'Hoş geldin' demeyi sürdürüyor. Son 6 yılda bin 71 hanenin kapısını çalarak anne-baba olmanın heyecanını yaşayan kent sakinlerinin mutluluğuna ortak olan Kuşadası Belediyesi ekipleri, ziyaretlerinde ebeveynlere Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in tebrik mesajı ile birlikte yeni doğan bebekler için özel olarak hazırlanan çantaları da hediye ediyor. İçerisinde battaniye, bebek şampuanı ve bezi, termometre, tırnak makası, biberon, emzik, ıslak mendil ve yeni doğan takımı gibi bebek bakımında ihtiyaç duyulan temel eşyaların bulunduğu çantalar aileler tarafından çok beğeniliyor.

Yıl boyunca devam eden 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında son olarak Kadınlar Denizi, Türkmen ve İkiçeşmelik mahallelerinde ikamet eden yeni bebek sahibi olan 3 aile ziyaret edildi. Ziyaretlerde ailelere Başkan Ömer Günel'in tebrikleri ve iyi dilekleri iletilirken yeni doğan bebek çantaları da hediye edildi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren çiçeği burnunda ebeveynler ise Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi'nden Yeni Bebek Sahibi Ailelere 'Hoş Geldin' Ziyareti - Son Dakika

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