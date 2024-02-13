Kuşadası Belediyesi'nin 14 Şubat etkinlikleri ertelendi - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'nin 14 Şubat etkinlikleri ertelendi

Kuşadası Belediyesi\'nin 14 Şubat etkinlikleri ertelendi

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 14 Şubat etkinlikleri, ileri bir tarihe ertelendi. Haluk Levent konseri de ertelenen etkinlikler arasında yer alıyor.

13.02.2024 22:04  Güncelleme: 22:09
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Kuşadası Belediyesi tarafından 14 Şubat tarihinde düzenlenecek olan tüm etkinlikler, ileri bir tarihe ertelendi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen toprak kayması sonucu yaşanan üzücü olay nedeniyle Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in talimatıyla 14 Şubat Sevgililer Günü'nde düzenlenecek olan Haluk Levent konserinin ileri bir tarihe alındığı duyuruldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi'nin 14 Şubat etkinlikleri ertelendi - Son Dakika
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