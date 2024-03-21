Kuşadası Belediyesi Ramazan Ayında Fırın Denetimlerini Artırdı

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Kuşadası Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle fırınlarda yaptığı hijyen ve gıda güvenliği denetimlerini artırdı. Fırınlara ve gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim ekibi tarafından yapılan denetimlerde fırınların imalathane bölümlerinin, un depolarının ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca pide ve ekmekler tartılarak gramajlarının belirlenen standartlarda olup olmadığına bakıldı. Ayrıca derin dondurucularda bulunan hazır gıdaların son tüketim tarihleri ile şarküteri ürünlerinin paketlenme şekilleri kontrol edildi. Çalışanların temizlik kurallarına uygunluğuna da bakan ekipler, işletmelerin ruhsatlarını da inceledi. - AYDIN