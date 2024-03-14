Kuşadası Belediyesi Sağlık Kuruluşlarını Ziyaret Ederek Tıp Bayramını Kutladı

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Kuşadası Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kentteki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek, doktorlar ve çalışanların bayramını kutladı. Belediye Meclis Üyesi Funda Şenol ve Özel Kalem Müdürü Cevat Göğez, Başkan Ömer Günel adına çalışanlara çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Güvercin Masa Gezici ekibi ile birlikte ilk olarak Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne giden Belediye Meclis Üyesi Funda Şenol ve Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Cevat Göğez, doktor ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Çalışanlara görevlerinde başarılar dileyerek kendileri için özel olarak hazırlanan pasta, çiçek ve Başkan Ömer Günel'in kutlama mektubunu veren Şenol ve Göğez daha sonra kentteki diğer sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

Gecesini gündüzüne katarak çalışan fedakar doktor ve sağlık emekçilerine gayretleri için teşekkür eden Belediye Meclis Üyesi Funda Şenol, "Kendimizin ve en yakınlarımızın canlarını gönül rahatlığıyla emanet ettiğimiz değerli sağlık çalışanlarımızın hakkını ödememiz mümkün değil. Başkanımız Ömer Günel adına hepsinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu. - AYDIN