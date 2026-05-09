Kuşadası Belediyesi yaz sezonuna hazırlanıyor

09.05.2026 09:45  Güncelleme: 09:46
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yaz döneminde artan nüfus yoğunluğu nedeniyle temizlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından "2026 Sezonu Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi. Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya birim amirleri ile temizlik personelleri katıldı. Toplantıda, yaz sezonunda uygulanacak çalışma planı ve sahada yürütülecek hizmetlere ilişkin detaylar ele alındı. Kuşadası Belediyesi'nin kent genelinde sürdürdüğü alt ve üstyapı, park-bahçe ve temizlik çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilirken, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turist yoğunluğunun artmasıyla birlikte çöp tonajlarında da ciddi yükseliş yaşandığı ifade edildi. Temizlik İşleri Müdürü Hakan Bayrak, yaz sezonu öncesinde ekiplerle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yaz sezonu yaklaşıyor ve kentimiz yoğun bir nüfus artışıyla karşı karşıya. Biz de artan nüfusla birlikte atıkların kaldırılması ve çevrenin temizliği konusunda arkadaşlarımızla gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Daha güzel bir Kuşadası ve daha temiz bir çevre için misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Çevre, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 9.05.2026 11:18:30.
