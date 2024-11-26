Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, öğrencileri ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, öğrencileri ağırladı

Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, öğrencileri ağırladı

Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Atatürk Ortaokulu ve Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı.

26.11.2024 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Atatürk Ortaokulu ve Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Merkezi gezerek eğlenceli vakit geçiren çocuklar daha sonra veterinerlerden sokak hayvanlarının bakımı ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak amacıyla farklı okullarda eğitim gören öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Atatürk Ortaokulu ve Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi öğrencileri Rehabilitasyon merkezini ziyarette bulundu. Öğretmenleri eşliğinde merkezi gezen öğrenciler, daha sonra görevli veterinerlerden sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar, sağlık durumları ve bakımlarıyla ilgili bilgi aldı. Öğrenciler, yavru kedi ve köpekler başta olmak tüm hayvanlarla yakından ilgilendi.

Gezide öğrencilere ayrıca hayvanlara nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda bilgi verildi. Oldukça keyifli vakit geçiren öğrenciler, yanlarında getirdikleri mamaları da görevlilere teslim etti. Gezi sonundaysa öğrenciler Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarını rehabilite etmek için çalınan müzik eşliğinde dans etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Anadolu Lisesi, Kuşadası, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, öğrencileri ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:58 Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi
08:27 Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında
08:18 Ankara’da FETÖ operasyonu 7’si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı
07:25 Dünyanın en pahalı kazası Dünyanın en pahalı kazası
22:47 50 ülkeden İsrail’i yıkacak bir hamle daha: Tasarı resmen kabul edildi 50 ülkeden İsrail'i yıkacak bir hamle daha: Tasarı resmen kabul edildi
14:31 İdol olarak gördüğü isim Arda Güler’e hayran kaldı İdol olarak gördüğü isim Arda Güler'e hayran kaldı
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
14:27 Ev sahibi astronomik zam teklifini reddeden baba ve kızı öldüresiye dövdü Ev sahibi astronomik zam teklifini reddeden baba ve kızı öldüresiye dövdü
14:18 O ilimiz ürettiği 10 araçtan 7’sini dünyaya sattı O ilimiz ürettiği 10 araçtan 7'sini dünyaya sattı
14:15 Öldü denilen adam, cenazesi yakılmak üzereyken dirildi Öldü denilen adam, cenazesi yakılmak üzereyken dirildi
14:14 Dünya devi Galatasaray’ın yıldızı için çuvalla para ödemeye hazır Dünya devi Galatasaray'ın yıldızı için çuvalla para ödemeye hazır
14:10 Asgari ücret ve memur zammı birçok kalemi etkileyecek Asgari ücret ve memur zammı birçok kalemi etkileyecek
14:05 İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: ’Hadi gel de kapat’ İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: 'Hadi gel de kapat'
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 10:30:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, öğrencileri ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.