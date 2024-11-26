Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, öğrencileri ağırladı

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Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Atatürk Ortaokulu ve Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Merkezi gezerek eğlenceli vakit geçiren çocuklar daha sonra veterinerlerden sokak hayvanlarının bakımı ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak amacıyla farklı okullarda eğitim gören öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Atatürk Ortaokulu ve Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi öğrencileri Rehabilitasyon merkezini ziyarette bulundu. Öğretmenleri eşliğinde merkezi gezen öğrenciler, daha sonra görevli veterinerlerden sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar, sağlık durumları ve bakımlarıyla ilgili bilgi aldı. Öğrenciler, yavru kedi ve köpekler başta olmak tüm hayvanlarla yakından ilgilendi.

Gezide öğrencilere ayrıca hayvanlara nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda bilgi verildi. Oldukça keyifli vakit geçiren öğrenciler, yanlarında getirdikleri mamaları da görevlilere teslim etti. Gezi sonundaysa öğrenciler Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarını rehabilite etmek için çalınan müzik eşliğinde dans etti. - AYDIN