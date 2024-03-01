Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz, Kerkük'te Kütüphane Projesi Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika
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Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz, Kerkük'te Kütüphane Projesi Hakkında Bilgi Verdi

Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz, Kerkük\'te Kütüphane Projesi Hakkında Bilgi Verdi

Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz, son kitabı ve Kerkük'te hayata geçirmeyi planladığı Kuşadası Kütüphanesi projesi hakkında bilgi verdi. Kitapta Kuşadası'nın Osmanlı dönemindeki dergah ve pir kültürü anlatılıyor. Proje, Kuşadası ile Kerkük arasındaki tarihi ve kültürel bağları güçlendirmek için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

01.03.2024 09:26  Güncelleme: 09:27
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Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı araştırmacı yazar Mahmut Ökçesiz, bir radyo programında, son kitabı ve Kerkük'te hayata geçirmeyi planladığı Kuşadası Kütüphanesi projesi hakkında bilgi verdi.

Ökçesiz, kitabında Kuşadası'nın Osmanlı dönemindeki dergah ve pir kültürünü anlattığını, bu kültürel mirası yaşatmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kitabın, Kuşadası'nın tarihine ve kültürüne ilgi duyan herkes için bir kaynak eser olduğunu belirtti. Ökçesiz, ayrıca Kerkük'te Türkmen kardeşlerimiz için bir kütüphane projesi hayata geçirmek istediklerini de paylaştı. Projenin, Kuşadası ile Kerkük arasındaki tarihi ve kültürel bağları güçlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Proje kapsamında, Kuşadası'na ait kitaplar, belgeler, fotoğraflar ve hediyelik eşyalar Kerkük'te bir kütüphane binasında toplanacak ve ziyaretçilere açılacak.

Ökçesiz, projeyi gerçekleştirmek için bir kitap bağış kampanyası başlattıklarını da duyurdu. Kampanya ile 100 bin kitap toplamayı hedeflediklerini, bağış yapmak isteyenlerin derneklerine ulaşabileceklerini bildirdi. Ökçesiz, projeye destek veren herkese teşekkür etti. Programın sunucusu da, Ökçesiz'e katılımından dolayı teşekkür ederek, projenin hayırlı olmasını diledi. Program, radyonun internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz, Kerkük'te Kütüphane Projesi Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz, Kerkük'te Kütüphane Projesi Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika
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