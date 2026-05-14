Yapay zekayla duygusal anlar: Başkan Günel'den Silivri'den mesaj

14.05.2026 23:04  Güncelleme: 09:42
(AYDIN) - CHP Kuşadası İlçe Örgütü Danışma Kurulu Toplantısı'nda, tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan mesajı salonda duygusal anlar yaşattı. Günel, Silivri'den gönderdiği mesajında partililere "Umutsuzluğa yer yok. Vazgeçersek kaybederiz. Yürümeye devam etmek zorundayız" çağrısında bulundu.

CHP Kuşadası İlçe Örgütü Danışma Kurulu Toplantısı, Pera Düğün Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan konuşması salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Toplantıya CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Kuşadası İlçe Örgütü yönetimi, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantının başında salondaki dev ekranda Maramara Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in mesajını paylaştı. Yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan görüntüde Ömer Günel'in sesi ve mimikleri birebir yansıtılırken, salonda zaman zaman alkışlar yükseldi.

Silivri'den gönderdiği mesajında Ömer Günel, yaşanan süreci "millet iradesinin tutsak edildiği" bir dönem olarak nitelendirerek partililere mücadele çağrısında bulundu.

Günel mesajında, "Biz bugünleri aşacağız. Gerçeklerin güneş gibi parlayacağı günler elbet gelecek. Demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin geriye kalan tek kalesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Yerel yönetimleriyle hizmette yıldız gibi parlayan, milletin gönlünde ağır ağır taht kuran partimize saldırı bundandır. Bu saatten sonra geriye kalan tek eşik millet iradesidir. Yoksullukla pençeleşen, açlık sınırının altında yaşamaya çalışan milletin yanında olmak; partimizin çözümlerini sokak sokak, insan insan anlatarak dertlerine ortak olmak bugün size düşen tek görevdir. Dünden daha çok mücadele edeceğiz. Umutsuzluğa yer yok. Vazgeçersek kaybederiz. Yürümeye devam etmek zorundayız. Partinin görev vermesini beklemek yerine kapısında sıraya girmeliyiz. Bunu sadece kendimiz için değil, çocuklarımız için, geleceğimiz için yapmalıyız. Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanında saf tutmalı, korkaklara, hainlere, döneklere karşı tam gücümüzle 'Dönen dönsün yolundan ben dönmem yolumdan" şiarıyla devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Toplatıda konuşan CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, ilk kez Ömer Günel'in fiziksel olarak bulunmadığı bir danışma kurulu toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ömer Günel, aslında bizim yanımızda. Bizimle beraber bu mücadeleyi devam ettiriyor. Mesajını da çok güzel vermiş. Çalışmamız lazım. Çalışmamız lazım. Çalışmamız lazım" dedi.

Toplantıda konuşan CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ise "Ömer Başkanımız en kısa sürede aramıza katılacak. Hep beraber olacağız. Ömer Başkan'a buradan sesleniyorum: Ömer Başkanım merak etme. Bu partinin onurlu üyeleri, Kuşadası halkı seni bir an önce arasında görmek istiyor. Aydın örgütü yanında görmek istiyor seni. Onun için hiç merak etmeyin. Senin yokluğunu biz çok fazla hissediyoruz" diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş da Ömer Günel'in mesnetsiz iddialarla tutuklu bulunduğunu belirterek "Haksız, hukuksuz yere tutuklandığını hepimiz dile getiriyoruz ama ben gerçekten kendi gözümle gördüm, dosyadaki iddiaları, iftiraları gördüm. Bunların hepsine kendi gözlerimle şahit oldum. Gerçekten tamamen hukuk dışı, mesnetsiz iddialarla tutsak edilmekte" ifadelerini kullandı.

Toplantının son konuşmasını yapan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise "Ömer Günel şu anda Silivri'nin zindanındayken burada bulunan 200 kişinin her biri de birer Ömer Günel olmalı, her biri Ekrem İmamoğlu olmalı, her biri Zeydan Karalar olmalı. Genel Başkanımız Özgür Özel'in dediği gibi bir adım geriye çekilmeyeceğiz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, devleti kuran, temeli Kuvayı Milliye'ye dayanan, ilk genel başkanı ve kurucu genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk olan partidir. Direneceğiz, direneceğiz, direneceğiz. Sokağa, halkın önüne çıkamayıp da sokaktan kaçkını Özlem Çerçioğluların da hesabını ilk sandıkta göreceğiz. İlk iktidarda da onların hesabını hukuk önünde göreceğiz. Kaçamayacakalar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
