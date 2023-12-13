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Kuşadası'nda gün batımında renk cümbüşü - Son Dakika
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Kuşadası'nda gün batımında renk cümbüşü

Ege Bölgesi'nin turizm merkezlerinden Kuşadası'nda gün batımında gökyüzünde oluşan renkler, muhteşem bir manzara oluşturuyor. Portakal renginden pembe tonlarına kadar uzanan renk paleti, turistlerin ilgisini çekiyor. Kadınlar Denizi Plajı ve Güvercinada, gün batımını izlemek için en iyi noktalardan biri olarak tercih ediliyor.

Kuşadası\'nda gün batımında renk cümbüşü
13.12.2023 - 19:43,
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Ege Bölgesi'nin önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası'nda gün batımında oluşan renk cümbüşü görenleri mest etti.

Doğanın muazzam görselliği, turizmin incisi Kuşadası'nda gün batımında gökyüzünde oluşan renkler görenleri kendine hayran bırakıyor. Gün batımında gökyüzünün farklı tonlarını barındıran Kuşadası, portakal renginden pembe tonlarına kadar uzanan renk paletiyle adeta bir tabloyu andırıyor. Sahil boyunca uzanan palmiye ağaçları ve tarihi zenginlikleriyle çevrili muazzam manzara, her akşam birçok kişiyi sahil şeridinde topluyor. Turistler, gün batımını izlemek için Kuşadası'nın çeşitli noktalarına akın ediyor. Özellikle Kadınlar Denizi Plajı ve Güvercinada'nın yüksek noktaları, gün batımının eşsiz güzelliğini en iyi gözlemleme noktalarından biri olarak öne çıkıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kuşadası'nda gün batımında renk cümbüşü - Son Dakika
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