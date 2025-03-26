Kuşadası'nda İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kuşadası'nda İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü

Kuşadası'nda, tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla CHP tarafından düzenlenen Demokrasi ve Dayanışma Yürüyüşü'nde katılımcılar, 'Hak, hukuk, adalet' sloganlarıyla mesaj verdi.

26.03.2025 10:31  Güncelleme: 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN) - Kuşadası'nda, tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için CHP Kuşadası İlçe Örgütü tarafından ikinci kez Demokrasi ve Dayanışma Yürüyüşü düzenlendi. Korteje katılanlar, taşıdıkları pankart ve attıkları sloganlarla bu sefer İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na yürüdü.

Demokrasi ve Dayanışma Yürüyüşü'ne katılmak için saat 20.30'da CHP İlçe Örgütü binası önünde toplanan Kuşadalılar, hareket etmeden önce hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı, ardından da Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu. Yürüyüşe CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek ve parti yöneticileri, Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile kentteki birçok sivil toplum kuruluşu, dernek ve siyasi parti katıldı.

Coşkulu kalabalık, İnönü Bulvarı boyunca yürüdükten sonra İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na vardı. Yürüyüş sırasında Kuşadalılar, taşıdıkları pankart ve attıkları "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla, Silivri'de tutuklu olan İmamoğlu ve yol arkadaşlarına desteklerini yineledi.

"Yarınlarımız için bu mücadeleye hep birlikte sahip çıkacağız"

Demokrasi Yürüyüşü'nün ardından basın açıklaması yapan CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, "Kıymetli yol arkadaşlarım, artık ülkemizde hiçbir vatandaşımızın yasal anlamda güvencesi kalmadı. Bu nedenle demokrasi ve dayanışma mücadelemiz, yalnızca CHP'nin mücadelesi olmaktan çıktı. Artık ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğiyle ilgili ciddi endişeler taşıyoruz. Aydınlık yarınlar için artık bu mücadeleye hep birlikte sahip çıkacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Sivil Toplum, Demokrasi, İmamoğlu, Kuşadası, Politika, 3-sayfa, Yerel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası'nda İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
08:08 Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
08:05 Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
07:57 Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
07:54 Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 19:35:50. #7.12#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement