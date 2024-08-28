Kuşadası\'nda motosiklet kazasında hayatını kaybeden ARYA A.Ş çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaşamını yitiren ARYA A.Ş çalışanı Ramazan Aslan (27) son yolculuğuna uğurlandı.

ARYA A.Ş çalışanı 27 yaşındaki Ramazan Aslan, pazartesi gecesi saat 03.30 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dengesini yitirerek yere düşen Aslan, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aslan için bugün Karaova Mahallesi'nde bulunan Öz Aydın Bayülken Cami'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, CHP Kuşadası İlçe Örgütü yöneticileri, ARYA A.Ş yönetimi, arkadaşları, akrabaları ve yakınları katıldı. Kılınan namazdan sonra Ramazan Aslan'ın cenazesi bir süre omuzlarda taşınıp, Soğucak Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AYDIN