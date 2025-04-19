Kuşadası'nda Otizm Merkezi Açılıyor

Kuşadası'nda otizm merkezi için geri sayım başladı

Kuşadası Belediyesi'nin otizm merkezi ailelerden tam not aldı

AYDIN - Otizmli bireylere destek ve rehabilitasyon sağlama konusunda bölgenin en büyük ve donanımlı merkezi olarak hizmet verecek olan Kuşadası Belediyesi Nazik Bekmezci Otizm Yaşam ve Destek Merkezi, ailelerden tam not aldı. Kuşadası Otizm Derneği Başkanı İbrahim Durak ile birlikte merkezi ziyaret eden otizmli bireyler ve aileleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ederek "Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve mükemmel planlanmış" dedi.

Geliştirdiği proje ve yaptığı yatırımlarla kent sakinlerinin sosyal ve kültürel gelişimine önemli bir katkı sunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından Yavansu Mahallesi'nde kente kazandırılan Kuşadası Belediyesi Nazik Bekmezci Otizm Yaşam ve Destek Merkezi için geri sayım başladı. Otizmli bireylerin algı, bellek ve akademik becerilerini geliştirmek ve bağımsız yaşam becerisi kazanmalarını sağlamak konusunda bölgenin en büyük ve donanımlı merkezi olarak hizmet verecek olan Kuşadası Belediyesi Nazik Bekmezci Otizm Yaşam ve Destek Merkezi, yalnızca kentin değil bölgenin de çok önemli bir ihtiyacını giderecek. Merkez, otizmli bireylerin eğitim, fiziksel aktivite ve sosyalleşme ihtiyacını giderirken otizmli ailelerin bilinçlenme ve eğitim süreçlerine de önemli bir katkı sunacak.

4 bin metrekarelik kapalı alan üzerinde hayırsever bir iş insanının katkılarıyla inşa edilen Kuşadası Belediyesi Nazik Bekmezci Otizm Yaşam ve Destek Merkezi, otizmli bireylerin özel ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan ve detayları ile fark oluşturan bir kompleks olarak kentin ve bölgenin önemli bir ihtiyacını giderecek. Açık ve kapalı spor, oyun ve etkinlik alanlarına sahip olan merkez müzik, resim, seramik ve dans gibi sanatsal etkinliklere uygun alan ve ekipmanları ile de otizmli bireylerin gelişimlerini destekleyecek.

Merkeze devam eden otizmli bireyler sanat ve spor aracılığıyla bir yandan kendilerini geliştirme olanağı bulurken bir yandan da spor ve takım oyunları aracılığıyla fiziksel ve sosyal olarak gelişecek. Açık alanda yer alan yüzme havuzu ve özel oyun grupları da otizmli bireylerin temiz havada aktivitede bulunmasına imkan sağlayacak.

Başkan Günel'e teşekkür

Otizmli bireyler ve aileleri ile birlikte Kuşadası Belediyesi Nazik Bekmezci Otizm Yaşam ve Destek Merkezi'ni ziyaret eden Kuşadası Otizm Derneği Başkanı İbrahim Durak, kentin önemli bir ihtiyacını daha gideren Başkan Ömer Günel'e teşekkür ederek "Başkanımız bu merkezin yapımından önce de her zaman otizmli bireylerin ve ailelerinin yanında idi. Bu merkez Kuşadası'nda ve civarda yaşayan otizmli bireylerin ve ailelerin hem eğitim hem de sosyalleşme ihtiyacını gidererek çok önemli bir işlev üstlenecek" diye konuştu.

"Uzun zamandır bekliyorduk"

Aileler ise böyle bir merkezi uzun zamandır beklediklerini belirterek otizmli bireylerin ihtiyaçlarının en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü ve mükemmel bir şekilde planlanan merkezi kente kazandıran Belediye Başkanı Ömer Günel ile hayırsever iş insanı Ali Bekmezci'ye teşekkürlerini iletti.