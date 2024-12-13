Kuşaklar Buluştu: Zonguldak\'ta Anlamlı Etkinlik

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Zonguldak'ta huzurevleri sakinleri ile üniversite öğrencileri 'Kuşaklar tanışıyor ve yayrışıyor" etkinliğinde buluştu.

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevleri sakinleri ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf öğrencileri, anlamlı bir etkinlikte bir araya geldi. Sosyal sorumluluk bilincini artırmak ve kuşaklar arası iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Kuşaklar Tanışıyor ve Yarışıyor" isimli bilgi yarışması, hem keyifli hem de unutulmaz anlara sahne oldu. Yarışmada, genel kültür ve güncel konuları içeren sorularla hem huzurevi sakinleri hem de üniversite öğrencileri, ekipler halinde bilgilerini yarıştırdı.

Yarışma sonunda, huzurevi sakinlerine ve öğrencilere günün anısına hediyeler takdim edildi. - ZONGULDAK