Kut\'ül Amâre Zaferi\'nin 109. yılı Esenyurt\'ta anıldı

Esenyurt Belediyesi, Kut'ül Amare Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla söyleşi düzenledi. Başkan Vekili Can Aksoy, "109 yıl önce bugün, 34 yaşındaki bir Türk generali 15 bine yakın İngiliz askerini esir aldı. Bu, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin azim ve kararlılığının bir göstergesiydi" dedi.

Esenyurt Belediyesi, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir söyleşi programına ev sahipliği yaptı. Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nde düzenlenen "Nisyana Terk Edemeyeceğimiz Bir Zafer: Kut'ül Amare" başlıklı programa Prof. Dr. Vahdettin Engin ve Dr. Coşkun Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

Programa Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un yanı sıra çok sayıda öğrenci de katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada Kut'ül Amare'nin yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda millet iradesinin güçlü bir simgesi olduğunu belirten Başkan Vekili Aksoy, "109 yıl önce bugün, 34 yaşındaki bir Türk generali 15 bine yakın İngiliz askerini esir aldı. Bu, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin azim ve kararlılığının bir göstergesiydi" dedi.

Aksoy, geçmişte bu zaferin uzun süre unutturulmaya çalışıldığını ifade ederek, "Bugün burada bu büyük zaferi anıyor olmak çok anlamlı. İnşallah sizler bu zaferin 150. yılını da anarsınız. Geleceğimiz size emanet" sözleriyle öğrencilere seslendi. - İSTANBUL