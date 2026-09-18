Kütahya belediye başkan yardımcıları Tuğgeneral Baş\'ı ziyaret etti

Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Himmet Sarıyar, Haşim Ertekin ve Ejderhan Gezer, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Kütahya'nın genel durumu, kentte yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı. Görüşmede, şehrin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar konusunda karşılıklı değerlendirmelerde bulunulurken, kurumlar arasındaki iletişim ve koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Belediye Başkan Yardımcıları Sarıyar, Ertekin ve Gezer ile Tuğgeneral Baş arasında gerçekleşen görüşmede, Kütahya'nın ihtiyaçları ve kurumların ortak çalışma alanları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Belediye Başkan Yardımcıları Himmet Sarıyar, Haşim Ertekin ve Ejderhan Gezer, gösterdiği misafirperverlik dolayısıyla Tuğgeneral Mustafa Baş'a teşekkür etti.