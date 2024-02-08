Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi verdi

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Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, kentsel dönüşüm projeleriyle alakalı kamuoyuna bilgiler verdi.

Kütahya'da 40 yıldır yapılmayan sanayi sitesini yaptıklarını dile getiren Başkan Işık, "500 konut Vefa'da, 500 konut Osmangazi Mahallemizde olmak üzere bin, yaklaşık 400 konutta Sultanbağı Mahallemizde olmak üzere toplam bin 400 konutun dönüşümüyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Nasip olursa bininin teslimi bu yıl içerisinde sağlanacak, ikinci ve üçüncü etaplara başlayacağız. 530 da sanayi dönüşüm projemiz kapsamında İnköy'deki Yeni Sanayi Sitesi'nde imalatı devam eden iş yerimiz var. Şehrimizin o günkü şartlarında yine sanayimizin de içinde bulunduğu Fuat Paşa Mahallemiz sınırları içerisindeki alan da riskli alandı. Daha önce konur dönüşümüyle ilgili meclisimiz karar almıştı ama sanayi dönüşümüyle ilgili bir çalışma yapılmamıştı. Biz orayı da hızla buraya ekleyerek şu anda orada birinci etabı başlattık. O dönem sanayi esnaflarımızı ikna etmekte çok zorlandık. Yapılamaz, yapamaz, kim yaptı, 40 yıldır herkes konuşuyor gibi sözlere rağmen 530 kişi sağ olsun ikna oldu. Keşke bin 530 olsaydı. Şimdi ikinci etap için talep topladık, bin 683 kişi başvurdu. Keşke üç yıl önce bu müracaatlar olsaydı da bu dönüşümler başlamış olsaydı ama bir yerden başlandı. Sağlık olsun. 40 yıldır yapılamayan sanayiyi bu belediye başkanı nasıl yapacak diye bize inanmadılar. İnansalardı şu anda orada 530 değil belki bin 530 iş yeri olacaktı" dedi. - KÜTAHYA