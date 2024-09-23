Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci Esnaflarla Bir Araya Geldi

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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, sanayi esnafları ve vatandaşlarla ile bir araya geldi.

Sanayi esnafıyla verimli görüşmeler gerçekleştiren Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, esnafların sorun ve önerilerini dinleyerek çözüm odaklı fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette, esnafın desteklenmesi adına atılacak adımları ele alan Belediye Başkanımız Kahveci, "Şehrimizdeki esnafımızın önünü açmak en önemli önceliklerimiz arasında. Hep birlikte şehrimizi daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Esnaf ve vatandaşlar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye teşekkür etti. - KÜTAHYA