Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Hak-İş ve Hizmet-İş Heyetini Ağırladı

Yerel

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyeti belediyede ağırladı.

Başkan Kahveci, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan'ı ve beraberindeki kıymetli heyeti belediyemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Kendileriyle yerel yönetimler ve çalışanlarımızın haklarına dair kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunduk. Bu tür istişarelerin, şehrimize ve çalışanlarımıza daha iyi bir gelecek inşa etme yolunda önemli bir adım olduğuna inanıyorum."

Başkan Kahveci, nazik ziyaretleri ve katkılarından ötürü Mahmut Arslan ve heyetine teşekkür ederek, bu tür iş birliklerinin devam etmesinin önemine vurgu yaptı. - KÜTAHYA