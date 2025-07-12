Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, İstiklal Mahallesi\'nde Aşure Etkinliğine Katıldı

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İstiklal Mahallesi sakinlerinin düzenlediği aşure etkinliğine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Zafer Camii avlusunda gerçekleşen programda, mahalle kültürünü ve komşuluk ilişkilerini yaşatan bu anlamlı etkinlik büyük ilgi gördü. Mahalle halkı tarafından hazırlanan aşureler, camide namaz kılan vatandaşlara ikram edildi. Etkinlikte vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kahveci, aşurenin paylaşmanın ve bereketin simgesi olduğuna dikkat çekerek, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Kahveci, "Bu tür organizasyonlar hem geleneklerimizin yaşatılması hem de gönül köprülerinin kurulması açısından çok kıymetli. Emeği geçen tüm hemşehrilerime ilgileri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Kahveci, etkinlik boyunca vatandaşlarla yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi. - KÜTAHYA