Kütahya Belediye Başkanı, Muhtarlarla Toplantı Düzenledi

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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Bengisu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda Belediye Başkanı Kahveci, muhtarların fikir ve önerilerinin önemine dikkat çekerek, birlikte hareket etmenin gerekliliğini vurguladı. Kahveci, "Çalışmalarımıza yön verirken muhtarlarımızın fikirlerini önemsiyoruz" dedi.

Başkan yardımcıları ve Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı'nın da katıldığı toplantıda, projeler hakkında istişareler yapılırken, muhtarlar da söz alarak mahallelerinin ihtiyaç ve taleplerini dile getirdi.

Toplantı; kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirilmesi planlanan projelerin detaylı bir şekilde ele alınması ile sona erdi. - KÜTAHYA