Kütahya Belediye Başkanı Otizm Derneği\'ni Ziyaret Etti

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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Otizm Derneği'ni ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile yapılan ve yapılması planlanan projelerle ilgili görüşen dernek yöneticileri, katkı ve destekleri için teşekkürlerini iletti. Kütahya Otizm Derneği'nin önemli bir hizmeti yerine getirdiğini ifade eden Başkan Işık, Kütahya Belediyesi olarak tüm imkanlarla kendilerine olan desteğin devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA